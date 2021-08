Policejní psycholožka: Nejdůležitější je být za člověka a informovat

„Nejdůležitější je být v tuto chvíli za člověka, být ten, kdo s nimi sdílí to, co se jim stalo, ten, kdo zajišťuje to, co potřebují a hlavně zjišťuje a předává informace,“ popsala stručně svoji práci policejní psycholožka Markéta Vavříková z Plzně, která se ve spolupráci se svými policejními kolegy a s hasičskými interventy věnovala cestujícím z vlaků, jež se srazily u Milavčí na Domažlicku.

Policejní psycholožka Markéta Vavříková z Plzně. | Foto: Deník/Milan Kilián

Šlo o lidi, kteří vyvázli bez újmy na zdraví nebo neměli tak vážné zranění, aby museli být hned převezeni do nemocnice, a byli tak shromážděni v tamním kulturním domě. Někteří byli v šoku, na což musela policejní psycholožka reagovat. „Musím sledovat jejich stav, zda není potřeba přivolat zdravotníky,“ uvedla a odběhla se věnovat dalším cestujícím. U Milavče na Domažlicku se srazily dva vlaky, o život přišli oba strojvedoucí Přečíst článek ›