„Dlouhodobě bych v Německu bydlet nechtěla, ale zřejmě mi nic jiného nezbývá. Mám tam zajištěné bydlení, kde můžu zůstat. Kdyby vláda hranice nezavřela, tak bych do práce dojížděla dál.“ Marcela tak zůstala na rozcestí. Jasno tak dorazilo s pondělním rozhodnutím vlády, která pendlerům uzavřela hranice.

„Pracuji tam 26 let. Mám tam lékaře, zubaře a další. Platím si tam zdravotní pojištění, sociální pojištění. Kdybych vše kvůli podpoře v Čechách přerušila, zpřetrhala bych dlouhodobě budované vztahy a jistoty a musela bych začínat znovu od začátku,“ vysvětluje Marcela.

Výše podpory na české straně by rozhodně nedosahovala slíbených 60 procent platu pobíraného v Německu. Strop podpory u nás totiž činí 19 tisíc měsíčně. Neměla by s touto výší problém, ale jiní už ano. „Spousta pendlerů má rodiny, hypotéky a splátky nastavené podle pobíraného výdělku v Německu. Někdy splátky tvoří 19 či 20 tisíc, což je celá podpora, kterou by v Čechách pendler dostal.“ Najednou by pendleři o peníze přišli a řada z nich by se mohla dostat do existenciálních problémů.

ZÍSKAT PODPORU NENÍ JEDNODUCHÉ

Dostat podporu v Čechách navíc není žádný med, ale administrativní honička. „Ptala jsem se, co by se muselo udělat, abychom mohli získat v Čechách podporu. Poté, co bychom dostali od zaměstnavatele v Německu výpověď, by se výpověď poslala na český pracovní úřad. On-line bychom vyplnili žádost o podporu a zprostředkování zaměstnání. Potřebovali bychom ale ještě z pracovního úřadu v Chamu potvrzení U1, tedy potvrzení o tom, že jsme byli v Německu zaměstnaní, kde a jak dlouho. Jenže tohle potvrzení si nevyzvedneme, když za hranice nesmíme,“ vysvětluje Rak.

Potvrzení by si tak musel pracovní úřad v Čechách vyžádat od toho německého. To by mohlo trvat týdny, možná i měsíce vzhledem k počtu Čechů, kteří v Německu pracují. Vše se navíc řeší horkou jehlou a narychlo. „Až teď jsem konečně zaznamenala ve zpravodajství poznámku, že se česká vláda chce domlouvat s Německem a Rakouskem o společném postupu. Rozhodují o našich osudech z hodiny na hodinu a nepodívají se na to i z druhé stránky,“ pokračuje Marcela.

Pendlerům ale svítá i malá jiskřička naděje v podobě varianty dočasného pobytu na druhé straně hranic. Ovšem podrobnosti a detaily už z úst české vlády nezazněly. „Není jasné, jestli bychom mohli pobývat v Německu s tím, že bychom měli přijet například jednou za měsíc na pár dní zpět do Čech. Nemluví se o intervalech, o délce pobytu, o četnosti návštěv do Čech v rámci dočasného pobytu v Německu, nemluví se o způsobu podpory ani o tom, jak dlouho by ta opatření měla trvat,“ konstatovala Rak s povzdechem.

Rak byla však připravená i na horší variantu. Věci měla sbalené, svého psího mazlíčka nechala oočkovat, aby mohl do zahraničí, květiny rozvezla známým, aby po dobu její nepřítomnosti neuschly. Vláda nakonec rozhodla o uzavření hranic pro pendlery, Marcela Rak se tak dočasně stěhuje do Německa. Pokud by se chtěla vrítit do České republiky, čeká ji dvoutýdenní karanténa.