„Mohu potvrdit, že v posledních 14 dnech jsme v naší ordinaci zaznamenali velký nárůst pacientů s virózami. Prozatím se nejedná o klasické chřipky, pacienti přichází s virovými respiračními chorobami. Na podzim se virům daří, a tak útočí,“ řekla Deníku praktická lékařka Lenka Markupová, která ordinuje ve Stříbře. „V některých případech bylo nutno nasadit antibiotickou léčbu, dorazil k nám pacient, který měl těžký zánět průdušek, k hospitalizaci jsem naštěstí zatím nikoho odeslat nemusela,“ uvedla dále. Předcházet alespoň chřipce očkováním projevil v nedávné době stejný počet zájemců jako v uplynulých letech. „Pacienti, co se nechávali očkovat v minulých letech, chodí na vakcinaci opět, zvýšený zájem jsem nezaznamenala. Zájem o očkování proti covidu je vlastně nulový,“ dodala Lenka Markupová.

Podobně hovoří také v ordinaci lékaře Pavla Drahoše v Holýšově na rozhraní Plzně-jihu a Domažlicka. Tam zaznamenali zvýšený počet pacientů s respiračními chorobami v posledním týdnu. I zde lékař musí čas od času naordinovat pacientům antibiotika. A stejně jako ve Stříbře i v Holýšově zájem o očkování proti chřipce projevují ti pacienti, kteří se chodí očkovat každoročně, nových zájemců nepřibývá. Zájem o vakcínu proti covidu je také minimální.

Nejinak je tomu v ordinaci praktické lékařky Pavly Fialové v Líních nedaleko Plzně. „V posledním týdnu přichází stále více pacientů s podzimními virózami. Rizikové pacienty testuji na covid. I ten se u několika pacientů potvrdil, ale jednalo se vždy o nekomplikovaný průběh,“ sdělila Deníku. Zájem o očkování proti chřipce je obdobný jako v uplynulých letech, také zde téměř platí pravidlo, že kdo se nechává očkovat pravidelně, přijde i letos, ale zájem o očkování neroste. „Proti covidu jsem zatím neočkovala, zájemců je minimum, takže jsem zatím vakcíny neobjednávala,“ uvedla Fialová.

S virovými onemocněními dochází rodiče s dětmi do čekárny ordinace dětské lékařky Lucie Šperlové v Domažlicích již od začátku letošního školního roku. „Situace se každoročně opakuje. Na podzim se začínají množit viry, které se s nástupem dětí do školek a škol šíří dál,“ řekla Deníku Šperlová. Zabránit úplnému šíření virů se nedá, nicméně dle jejích slov by se jejich šíření dalo předcházet tak, že by děti, které projevují nákazu, zůstaly dva až tři dny v izolaci mimo kolektiv. „S prvními příznaky není vždy hned bezpodmínečně nutná návštěva lékaře, protože tím dochází k dalšímu zbytečnému šíření nákazy. Prvotně stačí klid na lůžku, nasadit některý z běžně dostupných léků na rýmu či kašel. V lékárně maminkám jistě poradí,“ navrhuje postup lékařka. Teprve v případě, že problémy neustupují po třech dnech, měli by rodiče dovést dítě k lékařce. Ta po prohlídce rozhodne o další léčbě, v případě nutnosti nasadí antibiotika. Ani v její ordinaci neprojevili rodiče velký zájem o očkování svých ratolestí proti chřipce.