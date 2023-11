Oblíbené podvodní pozorovatelně v Lomečku u Mrákova na Domažlicku hrozil zánik, mohla skončit v muzeu, ale naštěstí se tak nestalo. Podařilo se jí získat rodině Zdeňka Zrůsta, který ji provozoval.

Lomeček s podvodní pozorovatelnou a rodina Zdeňka Zrůsta, která se o něj stará. | Foto: se svolením Zdeňka Zrůsta

Nyní se však potýká s dalším problémem, který by mohl ohrozit provoz. Pozorovatelna potřebuje nákladnou rekonstrukci, se kterou provozovatelé potřebují pomoci, aby ji zachránili. Přispět v rámci sbírky může každý.

„Pozorovatelna byla v majetku Českého svazu potápěčů, který nám před půl rokem vypověděl smlouvu o užívání a rozhodl se ji odprodat. Jako příspěvková státní organizace, měli za povinnost nabídnou zařízení jako artefakt do muzea a jiných státních organizací. Naštěstí nebyl nikde zájem a kabina zůstává natrvalo v Lomečku. Podepsali jsme smlouvu o odkoupení a chystáme se na celkovou rekonstrukci,“ informoval provozovatel pozorovatelny Zdeněk Zrůst.

Pejskové v útulku se těší na pomoc z bazárku i na Ježíška pro chlupatý kožíšek

Lomeček leží v srdci Českého lesa. Byl původně zatopeným kamenolomem a stal se krásným a inspirativním místem pro hosty z Čech i ze zahraničí. Prostředí přitahuje svou osobitou atmosférou nejširší veřejnost a také bohémy a umělce napříč všemi obory, malíře, sochaře, muzikanty, fotografy.

„Naším největším unikátem je podvodní kabina, která z hloubky devíti metrů umožní téměř osobní setkání s obřími kapry, jesetery a jinými podvodními tvory. Z vlastních prostředků jsme letos kabinu od Svazu českých potápěčů v neprovozuschopném stavu odkoupili a zachránil ji před její nenávratnou likvidací. Nyní ale potřebujeme finanční podporu na rekonstrukci celého objektu i s jeho nezbytným příslušenstvím, aby splňoval nejenom legislativní a bezpečnostní podmínky pro provoz, ale také aby všem návštěvníkům dalších pár let sloužil a byl zajištěn přiměřený komfort a dostupnost pro všechny hosty. Pozorovatelna je v provozu od roku 2011, za tu dobu došlo k opotřebení působením povětrnostních vlivů, vody i běžným užíváním. Je potřeba vyměnit pochozí rohože na lávce a zároveň kabinu celou obrousit a natřít, vyměnit kompletní elektroinstalaci a udělat revizi a celkovou revitalizaci a zajistit její chod,“ uvedl Zrůst.

Na základní škole v Klatovech se vyskytl svrab, v kraji to není ojedinělé

Samotný provoz Lomečku, který je velmi nákladný, rodina zvládá financovat ze svých prostředků. Rekonstrukce je však velké sousto. „Spolu se svou šestičlennou rodinou vkládáme všechny výtěžky a často i naše osobní finance do provozu a údržby. Ale několikahektarový areál Lomečku vyčerpá všechny příjmy, které plynou z prodeje občerstvení i ze vstupného. Poprvé v životě si dovoluji požádat veřejnost o finanční pomoc. O pomoc se záchranou tohoto místa, které by bez kabiny ztratilo část svého kouzla. Pokud by se vybralo více než bude potřeba, budou prostředky využity pro další rozvoj tohoto malebného koutu naší země,“ sdělil Zrůst.

Do současné doby se podařila vybrat zhruba polovina z potřebné částky (300 000 Kč). Přispět je možné v rámci sbírky založené na Donio.cz pod názvem Záchrana unikátní podvodní pozorovatelny v Lomečku https://www.donio.cz/lomecek

Lomeček bude slavit 30 let. Za tu dobu se toho tam odehrálo hodně. Dvacet let se tam konají letní umělecká sympózia na světové úrovni, koncerty, mezioborová kulturní setkání, filmové projekce, výstavy i přednášky. „Rádi bychom tento objekt – unikát a raritu zachovali pro všechny lidi, kteří se sem sjíždějí zblízka i z daleka. Za příspěvky s pokorou děkujeme a těšíme se na návštěvu,“ dodal Zrůst.