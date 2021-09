Ještě v roce 1939 žilo na Bělsku více než 6 500 lidí, v současnosti to není ani třetina. Původní, především německé obyvatelstvo bylo po válce odsunuto. „Právě historické snímky dokládají, jak dříve region vypadal a co se v něm dělo. Některá místa už jsou zničená a opuštěná. Nejvíce mě zaujala nenápadná, už zaniklá vesnička Lískovec. Němci se odsud museli vystěhovat, následně ji však Češi neměli chuť dosídlit, protože podmínky pro život tady byly příliš náročné,“ nastínila autorka. Křest publikace se koná příští pátek, oslavy v Bělé nad Radbuzou startují o den dříve.

Česko-německá publikace vyšla k příležitosti oslav, kdy si Bělá nad Radbuzou připomene 900 let od první písemné zmínky. Záběr knihy je však daleko větší. Její autorka Kristýna Pinkrová jednak představuje historii regionu od raného středověku po současnost, jednak čtenáře provádí krajinou pomocí stovek většinou dosud nezveřejněných snímků. Nejvzácnější jsou kousky už neexistujících obcí, jež získala od příbuzných rodáků nebo tehdejších spolků. „Mým prostředníkem v Německu byl novinář Karl Reitmeier. Bez něj bych jen těžko měla tolik cenných materiálů,“ zdůraznila Pinkrová.

