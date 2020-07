PODÍVEJTE SE: V Osvračíně nazuli běžky!

Vánoce v červenci. No a co, že není žádný sníh, a že kapela Wohnout v jedné z písniček zpívá 'v zimě na hory a v létě na vodu'. V Osvračíně by vyrazili na hory klidně uprostřed léta.

Vánoce, lyže a běžky v Osvračíně. | Foto: Z. Rohlová a K. Šlesingerová