„Mnoho z dárců znám a uvědomil jsem si, že dobrovolní dárci krve jsou ze všech možných složek, vrstev i profesí,“ řekl za město Domažlice místostarosta Stanislav Antoš a poděkoval, že jsou tito lidé příkladem pro ostatní.

Krev je navíc nejvzácnější tekutinou, kterou nelze uměle vyrobit či nahradit. „Tito lidé jsou si vědomi, že darují vzácnou tekutinu mnohdy cizímu člověku, se svými radostmi, starostmi a nejspíš i s velkým poznáním, jak velkou cenu má jedna kapka krve,“ doplnila Jana Hořeňovská, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže v Domažlicích.

Krve bylo potřeba i v době korony, ačkoli se na první pohled zdálo, že zásoby budou stačit. „Mysleli jsme si, že nebude potřeba v takovém množství, protože nebyly žádné plánované operace a lidi se do nemocnice báli chodit, ale nakonec jsme s hrůzou zjistili, že jí potřebujeme víc než jindy. Do nemocnice se dostali pacienti v mnohem horším stavu a měli jsme i strach, že se budou bát darovat krev i sami dárci,“ popsala situaci vedoucí transfúzního oddělení v Klatovské nemocnici Jana Zítková s tím, že na konci stavu koronavirového období museli dárcům volat a zvát je na odběry.

Bronzovou medaili za 10 odběrů získalo celkem 17 dárců, stříbrnou si za 20 odběrů odneslo 8 dárců, zlatá medaile putovala za 40 odběrů rovněž k 8 dárcům a poslední čtyři si za 80 odběrů odnesli zlatý kříž třetí třídy. Mezi nimi byla i Kateřina Sporerová z Milavče, která krev daruje již od svých 19 let. „Je to opravdu maličkost, co můžeme udělat. Krev darujeme celá rodina – obě děti a manžel,“ zmínila s tím, že kromě krve chodí darovat i plazmu. Ta se na rozdíl od krve může darovat každé dva měsíce.