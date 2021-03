Podle manažerky krizového štábu Václavy Váchalové je současná situace nejhorší od začátku epidemie. „Při první a druhé vlně šlo o jednotky záchytů. Aktuálně máme zasažena dvě oddělení. Celkem jde o zhruba čtyřicet lidí. Chybějící pracovníky ale nahradíme z jiných směn, takže to naštěstí zvládáme. A výrobu jsme prozatím nemuseli výrazně omezovat,“ ubezpečila Váchalová.

K testování vyčlenili školicí středisko, kde se jindy vzdělávají učni, ovšem teď je prázdné. „Najali jsme si externí firmu. Nedokážu si představit, že bychom odběry pro takové množství lidí a v odpovídající kvalitě zajistili sami,“ zdůraznila.

V závodě Gerresheimer je na 700 zaměstnanců, nicméně část z nich je v izolaci, karanténě, pobírá ošetřovné či pracuje z domova. Testování se proto týká zhruba 580 osob. „Máme nepřetržitý provoz. Někteří mají dvanáctihodinové směny, jiní osmihodinové. Odběry máme dva dny v týdnu, aby se na všechny dostalo. Je to poměrně náročné zorganizovat,“ uvedla šéfka personálního oddělení Lenka Eliášová.

Pětičlenný tým vede zdravotní sestra, jež provádí výtěr z nosu. V úterý ho absolvovali například vedoucí výroby Václav Bozděch nebo seřizovačka Zdeňka Peteříková. Shodli se, že jsou za testování přímo v závodě rádi. „Někteří kolegové už koronavirus dostali. Mně se naštěstí vyhnul,“ doplnil Bozděch. U něj ani u Peteříkové se koronavirus neprokázal.

Od začátku března už tady antigenní testy prokázaly 16 nakažených. „Klíčové je pak trasování, které si zajišťujeme sami. Víme, kdo byl s kým na směně, takže je to pro nás rychlejší než čekat na hygienu. Rizikové kontakty potom rovnou posíláme k lékaři,“ nastínila Váchalová.

Podnik Gerresheimer v Horšovském Týně spadá do kritické infrastruktury, protože vyrábí plastové komponenty pro zdravotnictví a farmacii. Běžně tamější zaměstnanci používají roušky, rukavice a dodržují řadu dalších hygienických opatření. Ta však v době epidemie ještě zesílila. „Každý pracovník dostává denně respirátor nebo roušku. Do firmy nepustíme nikoho bez negativního testu. U vchodu také měříme teplotu. Více než jindy dezinfikujeme prostory. Do kantýny jsme umístili plexiskla,“ vyjmenovala manažerka krizového štábu.