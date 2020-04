Improvizované rádio Copa, jehož druhé vysílání připravilo známé duo KůCí – domažlický rodák Tomáš Kůgl s kolegou a kamarádem Filipem Cílem – obsahovalo čtení dalších chodských pohádek.

Improvizované rádio Copa, jehož druhé vysílání připravilo známé duo KůCí – domažlický rodák Tomáš Kůgl s kolegou a kamarádem Filipem Cílem – obsahovalo čtení dalších chodských pohádek. | Foto: KUCI

Nahráli hned dvě. První se jmenuje První klenečský purkmistra druhá O vodníkovi. KůCí pokračovali i v hudebním kvízu. Posluchačům rádia pouštěli čtyři ukázky, které sami nahráli. Úprava se rozhodně neslučovala s žánrem původní písničky. U hudby ale setrvali. Tomáš představil mrákovský folklorní soubor a řešilo se i to, co kluky hudebně inspiruje. Nebylo to ale jen o folkloru, ale také o jazzové hudbě a jazzové improvizaci.