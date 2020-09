S kyticí, úsměvem a někteří i s obavami. Tak přicházeli noví prvňáčci k domažlické základní škole Komenského 17, kde po sedmé hodině ráno panoval více než čilý ruch.

První školní den v ZŠ Komenského 17. | Foto: Deník / Petra Kůtová

Mezi novými školáky byly například vidět i tváře nedávno pasovaných předškoláčků ze zahořanské školky. Hemžení ustalo ve chvíli, kdy starší děti odešli do svých tříd a nastoupili paní učitelky s cedulí od 1.A do 1.D a prvňáčci se začali rozdělovat do příslušných skupinek. Tentokrát mohli s těmi nejmenšími novopečenými školáčky přijít i rodiče či prarodiče. Od 2. září to už možné nebude a rodiče nebudou mít přístup do školy. Nicméně před budovou školy se prvňáčci budou scházet celý první týden, jak uvedla sama škola na svých facebookových stránkách.