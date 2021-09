Domažlické gymnázium si připomíná 150 let od svého vzniku. Součástí programu je nostalgická kavárna, kde návštěvníci uvidí historické fotky. Na snímku je poslední zvonění v roce 1978.Zdroj: Archiv školyProgram oslav 150 let od vzniku domažlického gymnázia je ještě bohatší. Po celý příští týden se budou konat sportovní zápasy, kdy se utkají absolventi se současnými studenty, zájemci mohou zhlédnout výstavu věnovanou světoznámému architektu Adolfu Loosovi. Vrcholem se stane sobotní program, který odstartují komentované prohlídky. Odpoledne vedení Domažlic přijme učitele i další hosty na radnici, následuje průvod městem a den zakončí vzpomínkový pořad. V neděli se uskuteční mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Poté věřící uctí památku Jindřicha Šimona Baara, jehož jméno nese gymnázium ve svém názvu, na hřbitově v Klenčí pod Čerchovem

Desítky snímků si mohou zájemci prohlédnout v nostalgické kavárně, která bude fungovat od pondělí do soboty. V ní si mohou za dobrovolný příspěvek pořídit noviny, díky nimž se dozvědí zajímavosti z historie i života školy.

Většina nashromážděného materiálu však pochází od absolventů. Fotografie zachycují studenty, jejich originální a někdy i kreslená tabla, výlety, lyžařské kurzy či povinné brigády. „Nechybí ani poslední zvonění. Dříve chodili studenti průvodem do města a jednalo se o velkou společenskou událost. Dnes už jde spíš jen o školní záležitost,“ porovnal Anderle.

S nápadem vytvořit historické ohlédnutí pomocí fotek přišel kantor Jan Anderle. Některé kousky našel ve školním archivu, jako například vpád německých vojsk v březnu 1939 nebo osvobození americkou armádou v květnu 1945. „To jsou pro mě nejcennější snímky. Navíc je silné to, že stejným směrem do Domažlic vcházeli Němci i Američané,“ poznamenal pedagog.

Domažlické gymnázium si připomíná 150 let od svého vzniku. Součástí programu je nostalgická kavárna, kde návštěvníci uvidí historické fotky. Na snímku je poslední zvonění v roce 1978. | Foto: Archiv školy

Snímky z německé okupace, osvobození, ale také poválečná tabla, fotografie z chmelové brigády, spartakiády nebo diskloplesu uvidí návštěvníci nostalgické kavárny. Ta právě vzniká v domažlickém gymnáziu, které si příští týden připomene 150 let od svého založení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.