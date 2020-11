I když se kvůli vládním restrikcím musí výlovy na řadě míst obejít bez tradičních doprovodných akcí, mohli si lidé na hrázi rybníka vylovené ryby koupit. Prodávat se začalo kolem deváté ráno. U kádí s vylovenými rybami však zájemci museli dodržovat hygienická opatření, včetně rozestupů a nasazených roušek. Na výběr měli stejně jako v loňském roce mezi kaprem, amurem, štikou nebo línem, a to i ve stejných cenách kromě kapra, který letos zlevnil o pět korun.

„Vylovili jsme zhruba čtyřicet metráků ryb, což je přibližně stejně jako loni,“ uvádí ekonom a výrobní technik Domažlických městských lesů Josef Forst. Ten Deníku sdělil, že největší zájem měli lidé o kapry a štiky. Nakupujících podle něj přišlo tentokrát mnohem méně.

Kolem desáté hodiny se prostor pro místní prodej začal vyprazdňovat a další část úlovku rybáři naložili do nákladního vozu, který vyrazil do Domažlic.. „Zbytek ryb, což bylo nějakých pětatřicet metráků, byl převezen do Hánova parku v Domažlicích, kde se zasádkuje a k prodeji budou tyto ryby pak na Vánoce,“ vysvětlil Forst.