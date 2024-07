Začínající víkend se v Domažlicích nese ve znamení fanoušky očekávaných hudebních vystoupení. Už v pátek 19. července od osmi hodin večer se v zahradě pod Chodským hradem rozezní ikonické hity jedné z nejoblíbenějšch slovenských kapel, která na scéně působí už několik desetiletí. Do Domažlic totiž míří uznávaná revivalová skupina Elán Kontra Band. Dvouhodinový koncert odehrají profesionální muzikanti působící v českých i slovenských skupinách. Elán Kontra Band vystoupí ve složení Gabriela Kiráľová – klávesy a zpěv, Miroslav Okál – bicí a zpěv, Jirko Vana – kytara a zpěv, Jozef Maták – zpěv a baskytara. Vstupné na akci, kterou pořádá Městské kulturní středisko Domažlice, je dobrovolné.

A pódium pod hradem nezůstane prázdné ani v sobotu 20. července, kdy se v místě uskuteční závěrečný koncert Rockových kurzů a Letní umělecké dílny. Jak ubezpečují pořadatelé, návštěvníci se kromě dalších jiných hudebních čísel dočkají tradiční floydovské Another Brick In The Wall a neodmyslitelné hymny Rockových kurzů – Let The Sunshine In. Začátek ve 20 hodin.

A v neděli 21. července bude patřit zahrada pod Chodským hradem všem milovníkům dechovky. Už od 18 hodin tam zahraje dechová hudba Horalka, která patří k nejstarším kapelám svého druhu na Chodsku. Založena byla už roku 1973. Nyní hraje pod vedením Josefa Kubalíka. Zajímavostí je, že už 45 let vede masopustní průvod v Chodově a dokonce dvacetkrát hrála k tanci na babském bále v Postřekově.

Občerstvení je na všech akcích zajištěno.