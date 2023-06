Nablyštěná krása veteránů i vozů moderních byla vidět v Halži při prvním ročníku Poctivých motorů 2023, který se konal v sobotu v tamním areálu vesnického muzea. K vidění byla i unikátní Praga Grant. Právě tento model užíval prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Poctivé motory v Halži: Unikátní Pragovka i stařičký Jaguár, podívejte se | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Vozy vyrobené v Československu jako je Škoda 100, Škoda 110R, Tatra 603, ale také stařičká Octávia, italské Fiaty, sovětské Žigulíky a Volhy, německé veterány Opel, moderní sportovní Audi, a také Jaguár, či Ford Capri, ve kterém jezdili seriáloví Bodie a Doyle a vojenský veterán. To je jen malý výčet všemožných značek vozů, které jejich majitelé dovezli na akci Poctivé motory 2023, která se konala v Halži v rámci oslav 544 let od prvního písemného dokladu o existenci obce.

Do areálu místního vesnického muzea dorazilo přes tři desítky aut a na dvacet motocyklů. „Cílem je spojit majitele jakýchkoliv zajímavých aut se spalovacím motorem bez elektrického pohonu. To mohou být stará auta, veterány, i vozy poměrně moderní. Máme tu i unikát, na kterém majitel ještě pracuje, a to je Praga Grant a vypadá to, že bude teprve druhým takovým vozem v republice,“ řekl Deníku správce muzea v Halži Pavel Kočandrle s tím, že vůz má originální podvozek a vše ostatní bude replikou. Tento model Pragovky využíval i prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

„Další ze zajímavých kousků je černá Jaguár a také Moskvič 402. K nám se dovážely hlavně Moskviče 403. Pak tu máme Tatra 57 sport s pravostranným řízením. Každý vůz má svojí historii,“ dodává Pavel Kočandrle.

Zajímavostí byl i vojenský veterán GAZ nebo naopak malinký Fiat 500. V sobotu se konal první ročník, loni organizátoři připravili takzvaný ročník nultý.