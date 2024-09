"O knížky a texty mého prastrýce měli čtenáři vždy velký zájem, a to už v době jejich prvních publikací, tedy v době před téměř sto lety," připomíná Hana Hofmannová. Jakub Flor se narodil v roce 1895, vystudoval lesnickou školu, po léta spravoval dva rozsáhlé revíry Podzámčí a Stanětice.

Haně Hoffmannové ze Stanětic na Domažlicku se během deseti let podařil ojedinělý krok. Postupně uspořádala a vydala kompletní knižní dílo svého pra-pra-prastrýce Jakuba Jacka Flora, lesníka, znalce i ochránce přírody a nadaného literáta. Křest posledního šestého svazku - povídkového souboru Halali, který nabízí příběhy z lesnického života na Domažlicku - se uskutečnil 11. září v domažlické knihovně Boženy Němcové.

Za první světové války se zúčastnil tažení proti Itálii a tehdy se zrodila jeho přezdívka Jack, kterou později začal používat v literární tvorbě. Už jako student vydával kratší texty a fejetony v domažlických týdenících, počátkem třicátých let začaly vycházet jeho tři povídkové knihy. A zájem o ně přetrval až do nového tisíciletí - v antikvariátech se nikdy dlouho neohřály a zájemci za ně byli schopni platit významné částky. I to byl důvod, proč se je Hana Hoffmannová rozhodla vydat znovu. "Navíc se mi od vnuček Jacka Flora podařilo získat autorská práva na vydání dalších tří knih, které byly ve formě rukopisů. Postupně jsem je přepisovala k vydání, pomáhal mi v tom kromě jiných i pan Vejvoda z Podzámčí," vypráví Hana Hoffmannová.

Ta vydala čtyři knihy samonákladem. Práce na vydání dvou posledních přerušil covid. Až po konci epidemie mohla Hana Hoffmannová ve své práci pokračovat. Na vydání zbylých knih jí přispěl Plzeňský kraj.

Knížky Jacka Flora, který zemřel v roce 1980, se už dlouhé desítky let těší oblibě především mezi milovníky přírody a myslivci. A k těm má Hana Hoffmannová vztah, a to nejen kvůli slavnému prastrýci. "Můj bratr je myslivec, syn také. V rodině v sobě máme mysliveckou krev," podotýká s úsměvem.