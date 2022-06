Jedním z prvních impulzů k napsání pohádkové knihy se stal autorčin týdenní pobyt ve tmě, tichu a samotě, který absolvovala v roce 2017 v Chlístově nedaleko Klatov. Tam se nechala dobrovolně zavřít do místnosti s absolutní tmou. Autorku k tomu vedla touha překonat samu sebe i přání vydat se na svou vlastní tvůrčí cestu. „Ten zážitek dodnes považuji za jeden z velmi cenných zdrojů životního nadhledu, klidu a nových poznání. Během terapie tmou jsem si znovu uvědomila také sílu příběhů. A to, jak bych skrze ně mohla pomáhat těm nejzranitelnějším. V symbolech a podobenstvích jsem pak nacházela způsob, jak předat své zkušenosti a prožitky pramenící ze čtyřiceti let existence spojené s milovanou šumavskou krajinou a lidmi v ní,“ uvedla Zábranská Halbhuberová.