Aleje ve směru na Sedlec, náležející pod správu Poběžovic, se dočkají v neděli 5. listopadu nových stromů. Na oživení tří alejí zve město Poběžovice za podpory Nadace O2 a programu Sázej stromy aneb sazejstromy.cz.

U poběžovického hradu a zámku se už objevily sazenice přichystané k oživení tří alejí. | Foto: Město Poběžovice

Společná výsadba nových stromků, jejichž sazenice se objevily už koncem října u poběžovického hradu a zámku, začne pod dohledem odborníka od 10 hodin. „Odborný výklad provede kvalifikovaný arborista Lukáš Čermák. Pro děti bude v rámci výsadby připravena naučná stezka. Pojďte s námi oživit tři aleje směrem k Sedlci,“ oslovilo veřejnost město Poběžovice.

„Jsme parta nadšených dobrovolníků z O2 a Nadace O2, kteří chtějí něco udělat pro to, aby naše příroda dýchala a žila. A o ochraně stromů a lesů nejen mluvíme, ale nebojíme se taky nazout gumáky, vzít do ruky motyku a vyrazit sázet stromky tam, kde to příroda nejvíc potřebuje,“ přibližuje Marie Bezačinská program Sázej stromy.

