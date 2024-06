Historický den nastane v dějinách historického města, které už samo je městskou památkovou zónou. Letos 22. června ve 13 hodin bude slavnostně zpřístupněn poběžovický hrad a zámek, a to při výjimečné příležitosti, kterou je jeho prohlášení národní kulturní památkou.

Hrad a zámek v Poběžovicích bude k prohlášení národní kulturní památkou slavnostně zpřístupněn veřejnosti. | Foto: Deník/Václav Littera

Jako pořadatel je pod mimořádnou událostí podepsáno město Poběžovice spolu s Komisí pro Hrad a zámek Poběžovice. „Připojte se k nám při otevírání bran do historie a kultury. Zažijte komentované prohlídky zámku, prohlédněte si fascinující výstavu ze života „hraběte Hansiho“ a večer si s námi užijte muzikál Kdyby tisíc klarinetů v provedení Západočeského divadla v Chebu,“ zvou organizátoři. Místa na prohlídku si lze rezervovat a vstupenky na představení je možno zakoupit v městském kulturním a informačním středisku.

Již v pátek v tištěném Deníku Kompletní přehled uzavírek v našem kraji pro celé léto

Rozšířený servis před startem fotbalového Eura

Velký rozhovor se zakladatelem TOP09 Miroslavem Kalouskem

Posílené zpravodajství z našeho okresu a kraje na více než deseti stranách

Nejlepší akce pro následující víkend v našem okolí

Příloha 77 plus 1: plán čtení pro volný čas

Spousta dalšího zajímavého čtení na minimálně 24 novinových stranách

A navíc TV magazín s kompletním programem na příští týden

Aneta Hajznerová září v latinskoamerických tancích. Míří na mistrovství světa

Po slavnostním otevření o třinácté hodině se uskuteční prohlídky ve 13.45 (v českém jazyce se starostou města Martinem Kopeckým), v češtině ještě od 14.30, 16.00 a 17.30, v němčině od 15.15 a 16.45 hodin. Pokračují také v neděli 23. června, vždy od poběžovického infocentra, a to od 10.00 do 15.00 v každou celou hodinu. A pravidelně budou pořádány až do 15. září. Sluší se dodat, že prohlídky se už před lety konaly, k vidění byla kaple i zrekonstruované místnosti, například s výstavou historických i nových snímků z českého a moravského příhraničí.

Výstavu dobových fotografií a artefaktů „Život na zámku za hraběte Hansiho“ otevře vernisáž 22. června od 14 hodin ve společenském sále městské knihovny na náměstí Míru 55 naproti zámeckému areálu. Přístupná zůstane až do 24. srpna v otevírací době kulturního a informačního střediska. „Hansim“ je myšlen Hans Coudenhove-Kalergi, příslušník rodu, který na poběžovickém zámku prožil dlouhá léta.

Do Lomečku míří legendy popu, rocku i chodské muziky

Slavnostní sobotu završí v 19 hodin u infocentra křest nově vydané knihy Richarda Coudenhove-Kalergi, obsahující i jeho vzpomínky na dětství v Poběžovicích. Proslul jako zakladatel takzvané Panevropské unie, jejíž ideou bylo sjednotit Evropu na principech svobody, míru, blahobytu a kultury. K jejím podporovatelům náleželi mimo jiné Albert Einstein nebo Thomas Mann.

Bezprostředně po křtu nové knihy se před diváky rozehraje příběh muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, už legendární dílo Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra v nastudování Západočeského divadla Cheb a Karlovarského městského divadla v režii Zdeňka Bartoše. Živou hudbou doprovázejí hráči Big Bandu Karlovy Vary a hosté.