Od pondělí je v Poběžovicích otevřená lékárna. Zprovoznila ji ve spolupráci s radnicí Domažlická nemocnice. Provoz lékárny je každý pracovní den od 8 do 11 hodin, aby navazoval na hlavní ordinační doby ambulancí v nejbližším okolí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Martinková

Pacienti a klienti lékárny zde pořídí široký sortiment léků na předpis i volně prodejných přípravků, prakticky ve stejném rozsahu, jaký nabízí i přímo nemocniční lékárna. „Lékárna v Poběžovicích zanikla zhruba před čtyřmi roky. Samozřejmě tu chyběla, protože někteří lidé, zejména ti starší, se hůře dostávají do větších měst. Dlouhodobě jsme se proto snažili její provoz obnovit, ale nedařilo se nám najít provozovatele, který by disponoval dostatečným personálním zajištěním. Letos jsme našli pomoc u Domažlické nemocnice. Jsme za to nesmírně vděčni," uvedl starosta Poběžovic Martin Kopecký, který vyjadřuje poděkování za obnovení lékárny i praktickému lékaři Miroslavu Plichtovi.