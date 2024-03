Anton je původem ze Slovenska, narodil se v Povážské Bystrici, vojnu prožil u pohraniční stráže ve Srubech u Kdyně, kde se také seznámil se svou manželkou. „Potkali jsme se v tělocvičně. Hráli jsme spolu dokonce smíšenou čtyřhru. Ale zpočátku jiskra nepřeskočila,“ vypráví Stanček.

Bombu v Horšovském Týně muž odpálil cíleně, kvůli osobním sporům

Pak přišel Silvestr roku 1956. Anton se za pomoci lsti jeho tehdejších kamarádů dostal ven z kasáren, kde sloužil povinnou vojenskou službu, a šel si zatančit do sokolovny. Tam se s Annou potkali a protančili spolu celý večer. Od té doby jim to spolu skvěle klape. On se po vojně přestěhoval do Kdyně, dodělal si strojní průmyslovku. Nastoupil do tamních strojíren, kde se postupně vypracoval do pozice vedoucího kontroly. Díky svým manažerským schopnostem se z něj postupně také stal předseda Tělovýchovné jednoty ve Kdyni.

Manželé spolu mají dvě děti, syna a dceru, k tomu čtyři vnoučata a dvě pravnoučata. Všichni hrají nebo alespoň hráli stolní tenis. „Já jsem naučil hrát syna, ten naučil hrát zase svého syna,“ popisuje rodinnou tradici Stanček.

Sám mohl po vojně hrát za Spartu Praha, což byl tehdy jeden z našich nejlepších klubů. Kvůli své lásce ale zůstal ve Kdyni, kde hrál celý život divizi.

V Domažlicích vyvěsí tibetskou vlajku k 65. výročí povstání proti čínské okupaci

Po šedesátce začal jezdit na mistrovství Evropy veteránů a získal největší úspěchy svojí kariéry na mezinárodních turnajích. Přivezl si zlatou z Chorvatska, projel Německo, Švédsko, ve Finsku byl bronzový. V roce 2014 se stal mistrem ČR v moravském městě Hluk, o pět let později získal svůj poslední veteránský bronz v Maďarsku. Následně se mu zhoršil zrak a pálku odložil definitivně. Zhruba před rokem se zhoršilo zdraví jeho manželky, a tak se na sklonku loňského roku rozhodli jít do domova pro seniory v Janovicích, kde jsou spokojení. I když je zdravotní stav ženy horší, lásky rozhodně nemizí. „Maličko zapomíná, tak ji musím ochraňovat,“ uzavírá v mezinárodní den věnovaný ženám Stanček a láskyplně objímá svoji manželku okolo ramen.

Milovaný ping-pong už ale nehrají pět let. Sport je ale stále jejich receptem na dlouhověkost. Podle vlastních slov cvičí každý den. Anton předcvičuje a Anna po něm úkony opakuje.