Hasiči likvidují požár auta, které začalo hořet po nárazu do stromu nedaleko Kolovče.

V plamenech skončilo auto, které v pátek ráno narazilo do stromu na silnici nedaleko Kolovče. Oheň zlikvidovali hasiči, řidič skončil s lehkým zraněním v Domažlické nemocnici.

Podle policejní mluvčí Ivy Vršecké jel asi šestatřicetiletý řidič Peugeotu 207 od Kolovče na obec Srbice. Při projíždění levotočivé zatáčky vyjel z dosud nezjištěných důvodů do protisměru, následně na levou krajnici a poté narazil do stromu. "Po nárazu začalo vozidlo hořet. Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění a byl převezen k ošetření do nemocnice. Dechová zkouška byla negativní, příčinou a veškerými okolnostmi nehody se zabývají dopravní policisté z územního odboru Domažlice," konstatovala Iva Vršecká.

U hořícího auta zasahovali hasiči. "Oheň jsme zlikvidovali vysokotlakým proudem. Jedna zraněná osoba skončila v péči záchranářů, vyprošťění nebylo potřeba," podotkl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

"Na místě jsme ošetřili muže ročníku 1988, kterého jsme následně transportovali na urgentní příjem nemocnice v Domažlicích s lehkými zraněními," upřesnil mluvčí krajských záchranářů Lukáš Uherek.