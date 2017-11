Pneuservisy zažívají nápor motoristů

Domažlice – To, že bude chumelit a mrznout ví snad každý z nás. Řidiči v posledních dnech stojí fronty v pneuservisech a čekají, až jim automechanici vymění gumy na zimní.

Pneuservisy zažívají nápor motoristůFoto: Jiří Studnička

„V těchto dnech je čekací doba na výměnu pneumatik zhruba 2 hodiny a více. Oproti měsíci září máme v tuto chvíli 3x více zákazníků“, prozradil majitel domažlického pneuservisu Pod Dubinou Jan Pauler, který se svými kolegy v posledních dnech nestíhá přezouvat automobily v běžné pracovní době, ale každý den o téměř dvě hodiny pracují přesčas, aby vše stihli a řidiči mohli odjíždět s přezutými koly.

Fronty jsou způsobené hlavně tím, že v prvním říjnovém týdnu přezutí pneumatik nepovažovali řidiči za důležité a proto to chtějí v těchto dnech napravit. Je to ale skutečně v těchto dnech nutností? „Dle mého názoru to potřeba není. Dnes je 8°C nad nulou, takže pokud někdo nebude mít přezuto, tak pokutu nedostane, tudíž není úplně potřeba trávit hodiny ve frontách. Optimální doba na výměnu zimních kol bude příští týden. To už bude i méně zákazníků a nebudou muset tak dlouho čekat, než na ně přijde řada,“ doplnil Pauler.

Motoristé musí mít povinně zimní výbavu svého auta v okamžiku, kdy venku panuje zimní počasí. Na celém Domažlicku je jen jediné místo, kde používání zimních pneumatik přímo přikazuje dopravní značka.

„Je na účelové komunikaci vedoucí na Čerchov,” uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Jiří Studnička