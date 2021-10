Povinnost mít na voze zimní pneumatiky nastává 1. listopadu, a to v době, kdy je na vozovce souvislá vrstva sněhu nebo ledu anebo lze takovou situaci předpokládat. Je nutné mít přezuty zimní gumy se vzorkem čtyři milimetry a více. Nedodržení tohoto předpisu je bráno jako přestupek a řidiči hrozí na místě bloková pokuta.

ZDRAŽENÍ PŘEZUTÍ

I proto je nyní v pneuservisech největší nával. „Nyní máme plné termíny minimálně do 3. listopadu. Je to v podstatě stejné jako každý rok. Ale řekl bych, že nyní jsme tak v polovině přezouvání, teď budou nejhorší týdny a pak se uvidí podle počasí,“ konstatoval majitel pneuservisu v Horažďovicích Roman Štěrba a rovněž přiznal, že letos sáhnou řidiči i více do kapsy. „Pneumatiky podražily o čtyři až pět procent, navýšení cen u přezutí se vejde do stokoruny,“ vyčíslil Štěrba.

DELŠÍ ČEKÁNÍ

Podobně to vidí i v pneuservisu EMKA v Klatovech, kde se jsou v tuto chvíli čekací doby ještě delší. „Lidé to bohužel jako každý rok nechávají na poslední chvíli, takže teď máme termíny plné až do 15. listopadu. A stejně jako nyní se všude zdražovalo, tak si lidé připlatí i u nás. U pneumatik se to liší u každého výrobce a připlatí si i za přezutí,“ informoval tamní pracovník.

Fronty a dlouhé čekací doby ale nemá například pneuservis ve Švihově. „Já nemám žádné fronty. Snažím se co nejvíce vyhovět. Mám výhodu, že zde bydlím, takže jsem tu přes týden v podstatě nonstop a mohu tak přezouvat v podstatě kdykoliv. Vždy záleží na domluvě,“ řekl majitel servisu, který uvedl, že i u něj se zdražení přezutí vejde do stokoruny.

Řidiči přiznávají, že přezouvání nechali na poslední chvíli, protože počasí dlouho připomínalo léto či jaro a na výměnu pneumatik tak vůbec nemysleli. „Vůbec to nevypadalo jako podzim, bylo pořád nádherně a najednou přišly mrazíky. Tak jsem až pak objednala auto na přezutí a už mi to vyšlo až na počátek listopadu, takže se modlím, aby ještě nesněžilo a příliš nemrzlo,“ uvedla jedna ze zákaznic Tereza Pavlíková z Klatov.

Podobně to vysvětlil i Pavel Zahrádka. „Podcenil jsem to. Přemýšlel jsem, že bych si je přezul i sám, ale raději to nechám na odbornících. Když napadne sníh, tak holt budu muset chodit pěšky, když jsem to nechal na poslední chvíli,“ řekl Zahrádka.