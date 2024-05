„Situace je neúnosná, stávka je nezbytná. Jsem asistentka soudce a pracuji na pozici, kde je vyžadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském oboru právo. Plat je ale žalostný. Jsou tu ženy, které tu pracují třicet let, a ony se nemají v tabulkách kam posunout, neboť jsou dělané do 55 let věku. Takže když jim je přes 55 let a do důchodu půjdou v 65, nemají deset let šanci na zvýšení platu. Proto třeba náš soud neusiluje o rychlé patnáctiprocentní zvýšení platů, které není reálné, ale o změnu tabulek. Justice musí mít tabulky samostatné,“ řekla Deníku Petra Sochůrková z Okresního soudu Plzeň-jih. Dodala, že na do stávky se na tomto soudu až na jednu výjimku zapojí všichni zaměstnanci, kteří mohou stávkovat. Podpisový arch podepsali i řidič či uklízečky.

Obdobná situace je i jinde. „Zapojí se všichni, kteří mohou stávkovat. Zaměstnanci podle předběžné dohody zůstanou doma,“ potvrdil předseda Okresního soudu v Klatovech Jan Kasal. „Neznám nikoho, kdo by se nezapojil. Soudci by se zapojili také, pokud by jim to ústava nezakazovala. Situace je opravdu alarmující. Stávkující zaměstnanci mají naši morální podporu,“ uvedl mluvčí a zároveň soudce Okresního soudu v Domažlicích Tomáš Foltýn. „Do stávky se zapojí naprostá většina zaměstnanců soudu. My jako soudci je podporujeme, proto jsme odvolali takřka všechna středeční jednání. Ve hře je pouze jedno, kde má být vyhlášen rozsudek,“ konstatovala místopředsedkyně Okresního soudu Tachov Michaela Řezníčková.

Co se týče jednání, je to na všech soudech v kraji obdobné. Mnohá se ruší, ale ne všechna. „Finální rozhodnutí, která jednání se budou konat a která budou odvolána, padne v úterý,“ sdělila Deníku mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová. „Soudy trestní, kde nelze jednat bez protokolující úřednice, byly odvolány, ostatní jednání by se konat měla, neboť v civilních věcech mohou být soudci v jednací síni sami,“ informoval Kasal. „Rozhodnutí je na jednotlivých soudcích. Někteří jednání odvolávají, někteří ne. Použijí diktafony a záznam se sepíše druhý den,“ uvedl mluvčí Okresního soudu v Rokycanech Adam Žihla.

I na Okresním soudu Plzeň-město se podle ředitelky správy soudu Ludmily Liškové budou konat jen jednání, která si soudci budou schopni zařídit sami. „Ještě to vše řešíme, ale dá se předpokládat, že během pondělí a úterý se budou jednání odvolávat. Ale víme, že administrativa se ke stávce komplet připojuje,“ sdělila Lišková. Upozornila, že budova soudu bude přístupná jen pro ty, kteří budou pozváni na jednání.

I přes stávku jsou soudy připraveny na situaci, kdy by se musely provést neodkladné úkony, jako jsou vazební zasedání či předběžné opatření. Např. v Klatovech, Domažlicích či Tachově Deníku potvrdili, že vše by výjimečně zvládl soudce sám. Jsou ale i místa, kde by pomohli stávkující. Patří mezi ně Okresní soud Plzeň-jih. „Pokud bude vazba nebo předběžné opatření, které by se týkalo dětí, je tu služba, která bude na telefonu, a ač stávkuje, bude muset přijít. Není možné nechat třeba ve štychu týrané dítě,“ uzavřela Sochůrková.