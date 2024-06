Řidiči, pozor na komplikace. Silničáři budou opravovat hlavní tahy

Řidiči, v červnu a v červenci se budete muset obrnit trpělivostí. V rámci údržby silnic I. třídy se uskuteční na vybraných úsecích v Plzeňském kraji pokládka mikrokoberců. Bude to na hlavních tazích z Plzně do Klatov, z Klatov do Domažlic a z Karlových Varů přes Plzeň na České Budějovice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková