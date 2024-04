Mrazy zlikvidovaly téměř sto procent úrody ovoce v celých Čechách. Výjimkou nejsou ani pěstitelé v Plzeňském kraji. Jablka letos nebudou v nebílovských sadech ani v Břasích.

Na snímku majitel Sadů Schwarz Vranov v Břasích na Rokycansku Richard Schwarz. | Foto: Deník/Veronika Krátká

I když se ovocnáři snažili ochránit kvetoucí stromy před mrazy všemi možnými opatřeními, nebylo to nic platné. „Zadýmovávali jsme, pálili slámu, zamlžovali, polévali vodou, ale bylo minus pět stupňů a nepomohlo to. Problém nastal proto, že v přírodě letos bylo všechno o tři, čtyři týdny dříve, a my už jsme měli sad v plném květu. Mrazy přišly jako obvykle, ale v téhle době měly být květy jabloní ještě zavřené,“ lituje majitel třicetihektarových sadů v Břasích na Rokycansku Richard Schwarz.

Stejné situaci čelí i sady v Nebílovech na jihu Plzeňska o rozloze 45 hektarů. „Jablka jsou přes veškerá opatření pryč ze sta procent. Jak dopadnou třešně, to uvidíme v dalších dnech, zatím si nejsem jistá. Snad udržíme hrušky. Méně bude také jahod, které zčásti pomrzly. Neuděláme s tím nic. Příroda nám opět ukázala, že je mocnější než my,“ sděluje vedoucí Sadů Nebílovy Jana Zikmundová. Podobnou situaci v nebílovských sadech zažili už v roce 2011. „Tehdy také všechno pomrzlo, to ale přišly mrazy až v květnu na ledové muže,“ připomíná Jana Zikmundová.

Pro ovocnáře v Břasích je situace fatální i proto, že je čeká rok a půl nákladů bez jakýchkoliv příjmů. „Až doprodáme loňskou sklizeň, skončí nám příjem peněz. Když to dobře dopadne, a příští rok úroda nezmrzne, další příjem budeme mít až v září příštího roku. Zaměstnanci samozřejmě musí dostávat výplaty. Využijeme proto každou pomoc,“ dodává Richard Schwarz.

Škoda na úrodě v celé republice přesáhne podle odhadů miliardu korun. Ministerstvo zemědělství spustí program s pomocí 70 až 100 milionů korun pro pěstitele ovoce, jeho výši ještě upřesní. Uvedl to ministr zemědělství Marek Výborný a předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Ovocnáři nemají na rozdíl od jiných podnikatelských oborů možnost ochránit se pojištěním pro případ poškození mrazem, jedná se o nepojistitelné riziko.

Kvetoucí řepka v Plzeňském kraji, polovina dubna 2024:

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Výkyvy počasí nesvědčí ani zemědělským plodinám. Řepka olejka letos v Plzeňském kraji vykvetla o tři týdny dřív, než je obvyklé. „Mrazy řepce nesvědčí. V minulých letech už se stalo, že jí kvůli mrazům popraskaly stonky. To samozřejmě omezí růst rostlin. Letos jsme naštěstí nezaznamenali žádné škody na řepce ani dalších plodinách. Řepka byla po nočních mrazech pokroucená, ale ustála to,“ říká předseda Osecké zemědělské a obchodní společnosti Jaroslav Šíma. Zemědělci z Oseku na Rokycansku řepku pěstují na 330 hektarech.