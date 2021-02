A zákazníci to řeší. Podle informací Deníku se v jednom z plzeňských Penny marketů zákazníci denně ptají, proč už neprodávají „Plzeň“. „Denně odpovídám na dotazy, proč neprodáváme plzeňské pivo. Když jim řeknu, že už ho neobjednáváme, tak mi většinou odpoví, že už k nám přestanou chodit,“ uvedla jedna z plzeňských prodavaček Penny marketu.

„Naposledy jsem si v Penny koupil pivo někdy před Vánoci, od té doby jsem ho už neviděl. Výhradně kupuji plechovky, a po kartonech. Nechce se mi pak zpět do obchodu s prázdnými lahvemi. Škoda, zmizel i firemní chladící box, kde jsem kupoval jedno studené od cesty, jak se říká,“ řekl Roman Prokeš z Teplic. „Penny mám kousek, chodíval jsem tam pravidelně. Po tom, co jsem od prodavačky zjistil, že už si Plzeň nekoupím v plechovkách ani v lahvích, řekl jsem jí, že už nepřijdu a začal jsem chodit do jiného řetězce, kde ji v nabídce mají. I když je to delší cesta, stojí mi to za to,“ uvedl Plzeňan Michal Černý.

Firmy se navzájem nedohodly na cenách za dodávané zboží. „V rámci jednání o smlouvě na rok 2021 nedošlo ke shodě obou stran na podmínkách prodeje produktů Plzeňského Prazdroje v naší síti. V zájmu našich zákazníků, především pak v této náročné době, neakceptujeme jednostranné navyšování cen u žádného z dodavatelů bez výjimky,“ zdůvodnil mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík. „Naší prioritou je nabízet zákazníkům vždy nejvýhodnější poměr ceny a kvality na trhu. Dalšímu jednání a vzájemné dohodě jsme stále otevření tak, aby naši zákazníci mohli mít co nejširší nabídku produktů za atraktivní ceny. Prioritou naší společnosti je rovněž podpora všech domácích výrobců, proto posilujeme nabídku ostatních značek,“ dodal Kubík.

Že dohoda zatím není na stole, potvrzuje i mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář. „Zatím nedošlo k dohodě o společné strategii a obchodních podmínkách s obchodním řetězcem Penny Market pro rok 2021. Z tohoto důvodu je možné, že od začátku letošního roku dojde ke snížení dostupnosti našich produktů v síti tohoto řetězce. Zároveň uděláme maximum, abychom milovníkům našich piv nabídli naše produkty v dostatečném počtu v ostatních řetězcích, a až to opět půjde, tak i v hospodách a restauracích,“ uvedl Kovář.