Program začíná v pátek v 18:30 hodin vystoupením akustického dua Glasses Up!, ve 20:30 hodin pak vystoupí Hlasoplet jako jedna z největších hvězd. Poslední páteční tečkou bude ve 21:50 hodin velké taneční představení Nad vodou.

"Program už je na našem webu naplavka.ksvetu.cz/, Facebooku i Instagramu. Po městě už také máme vizuály a letáky," uvedla Kateřina Minářová z plzeňského spolku mladých K světu. Vlastní vizuály a plakáty po celém městě má Náplavka letos poprvé. Na jejich tvorbě se podíleli všichni účinkující, například zpěvák z plzeňského Balkan Party Bandu, básník a slamer Filip Koryta a Lucie Misařová ze Žongléros. Program Náplavky je letos bohatší. "Hned v sobotu zahrají Džangobells, Tuten Swing a jako hvězdy ho ukončí Dozen Street," sdělil šéf programu Tim Daneš.

Festival, který potrvá do konce srpna, přivítá v letošním roce také zahraniční hosty, například ukrajinskou kapelu Love Enjoy, která v Plzni zakončí evropské turné nebo skupinu The Freeborn Brothers, která přijede z Polska. Produkce bude končit každý den kolem 22:00. Bar, který se otvírá denně kromě neděle kolem 15:00, bude zavírat dle počtu lidí.

"Pojedeme do 28. srpna a místo pak opustíme s tím, že tam barová zóna zůstane stejně jako na Radbuze a měla by si žít svým životem. To je účel. To se povedlo na Radbuze, kde náplavku převzalo město. Ti, co bar letos provozují, by tam měli zůstat i příští roky, " dodala Minářová.