Termín pro podání daně z příjmů fyzických osob v papírové formě se blíží. Připadá už na úterý 2. dubna a proto všechny finanční úřady a jejich územní pracoviště mimořádně prodlužují úřední hodiny od 25. března do 2. dubna od 8 do 17 hodin.

Pracovníci Finanční správy vyjíždějí do vybraných obcí, aby usnadnili lidem vyplnění a podání daňových přiznání. | Video: Deník/Pavel Bouda

Kromě toho už týden funguje zvláštní infolinka zřízená Finančním úřadem pro Plzeňský kraj. Poskytuje informace k dani z příjmů fyzických osob a její operátorky za tu dobu odpověděly už na několik stovek dotazů. Linka má číslo 377 160 396 a veřejnosti je k dispozici od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.

„Infolinku k této dani máme letos zřízenou poprvé, ale naši zaměstnanci zodpovídají další stovky telefonických nebo emailových dotazů týdně na běžných telefonních číslech územních pracovišť,“ říká mluvčí úřadu Michaela Hošťálková s tím, že nejvíce se lidé ptají na povinnost podat přiznání elektronicky, jakým způsobem to mají udělat a odeslat. „Z odborných daňových dotazů pak převládají konzultace na téma souběhu více zaměstnání a správného zdanění, například zdanění pracovního poměru a dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti, dále potom zdanění příjmů z pronájmu a z prodeje cenných papírů,“ vyjmenovává Hošťálková.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Elektronicky je pak možné podat přiznání k dani z příjmu fyzických nebo právnických osob nejpozději ve čtvrtek 2. května 2024. Pondělí 1. července je pak nejzazším termínem podání přiznání k daním z příjmů fyzických a právnických osob pro poplatníky, kteří mají povinnost nechat ověřit svou účetní závěrku auditorem, a také pro ty poplatníky, kteří zplnomocňují ke zpracování svého přiznání k dani z příjmů daňového poradce nebo auditora. A pozor, ve stejném termínu, v jakém je podáváno daňové přiznání, je nutné také daň zaplatit.

K usnadnění vyplňování a podání daňových přiznání vyjíždějí zaměstnanci Finanční správy i do vybraných obcí, aby na kontaktních místech mohli lidem osobně poradit.

„Zájem mezi občany je veliký. Největší byl prozatím v Přešticích, kde bylo minulý týden během výjezdů vybráno 249 přiznání k dani z příjmů fyzických osob a 22 dalších písemností pro finanční úřad. Obslouženo tam bylo dohromady 271 poplatníků,“ potvrzuje zájem lidí mluvčí úřadu.

Podle jejích slov se v Plzeňském kraji očekává letos 155 tisíc přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Zatím bylo k 10. březnu tohoto roku v Plzeňském kraji podáno celkem necelých 37 tisíc přiznání k daním z příjmů, z toho téměř 34 tisíc k dani z příjmů fyzických osob a 3 tisíce k dani z příjmů právnických osob.