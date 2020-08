Pivo už má své jméno

HALE, co pa to je? No to je nové pivo. Ještě před pár dny se na facebooku Městského pivovaru Domažlice množily nápady na nový název svrchně kvašeného piva – ALE.

Zleva - jedenáctka, dvanáctka a ALE, ke kterému v komentářích na facebooku vymýšlí nejen Chodové jméno. | Foto: Foto: Městský pivovar Domažlice