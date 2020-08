V současné době už ale v tancích zraje další pivo, a to desítka či jedenáctka Čerchov. O Chodských slavnostech, tedy od 14. do 16. srpna, kdy se odehrává letošní ročník v on-line kabátku a bez fyzických scén, budou tyto druhy piva připravené k hašení žízně.

Objevila se však i první kritika, a to na hluk a akustiku uvnitř pivnice.

„Je to nejčastější cíl kritiky, problémy jsou zejména v pátek a v sobotu večer. Hovory hostů se odrážejí mezi klenbami, kamennou podlahou a zdmi. Krátce po otevření jsme oslovili odbornou firmu zabývající se akustikou interiérů. V současné době čekáme na její nabídku a zpracovaní základního řešení,“ uvedl místostarosta Domažlic Stanislav Antoš s tím, že návrh by firma měla dodat do dvou týdnů.

Komu by se tak kvůli akustickému nedostatku nechtělo posedět v pivnici, může si pivo vychutnatv pohodlí domova a odnést si ho načepované třeba ve džbánku.