Jde o poplašnou zprávu, které však mohou někteří lidé uvěřit a která tak může přispět k zvýšení nervozity lidí v současném neklidném období.

"Zatím se na nás přímo s podobným dotazem neobrátil nikdo, ale předpokládám, že se tak v následujících dnech může stát,“ uvedla ředitelka domažlické vodárenské společnosti CHVaK Eva Gožďálová.

"Nemocní virus vylučují při kašlání, smrkání, kýchání. Nemoc se tedy šíří jednak kapénkovou nákazou, jednak osobním kontaktem s nemocným či povrchy, kterých se nemocný dotýkal. Ukazuje se, že infekční nemocný může vylučovat virus dříve, než se u něho objeví příznaky nemoci. I když je pravděpodobné, že se virové částice mohou objevit i v moči a ve stolici, zatím nevíme, jak masově a zda to může být významná cesta vylučování,“ zmínil František Kožíšek, vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu v dopise, který zaslal vedení vodárenských společností v Česku.

,,Je tedy nepravděpodobné, že by se nový koronavirus dostával do zdrojů surové vody (to platí celosvětově, ale v České republice, kde je polovina zdrojů podzemních a většinu povrchových zdrojů představují chráněné vodárenské nádrže na horních tocích řek, to platí dvojnásob). I kdyby se však do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody - filtrací a dezinfekcí,“ uklidňuje Kožíšek.

,,Ze zkušeností s viry ptačí chřipky či SARS víme, že tyto respirační viry jsou velmi citlivé k dezinfekci chlorem i UV zářením a podobně se bude chovat i nový koronavirus. Pitná voda z veřejného zásobování či studny nebyla u žádné z těchto epidemií zjištěna jako relevantní cesta přenosu infekce, stejně tak není ani nyní podezřívána z přenosu nového koronaviru,“ pokračoval odborník.

,,Pro vodárenské společnosti proto platí, že nemusí nic měnit na své běžné praxi, nemusí nijak zvyšovat dávky dezinfekčního přípravku či nově zavádět dezinfekci tam, kde se u chráněných podzemních vod nepoužívá,“ uzavřel šéf Národního referenčního centra pro pitnou vodu.