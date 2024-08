Dva nadšení pionýři ze Kdyně Matouš Škraban a Jan Růt si naplánovali cestu na Sněžku. Nejeli vlakem, autem či autobusem, ale šli pěšky. Cesta jim trvala 14 dní a rozhodně to nebyl procházka růžovým sadem. Už nyní ale mají jasný další cíl.

Matouš Škraban a Jan Růt z pionýrské skupiny Jitřenka Kdyně se vydali na cestu ze Kdyně na Sněžku 18. července. Předcházela tomu velká příprava. „Dostal jsem nápad, že bychom o prázdninách nemuseli dělat to samé, co přes rok, chodit kolem Kdyně, že bychom mohli někam vyrazit a udělat si to zajímavější. Máme rádi vandry, chodíme na ně často, i když ne na tak dlouhé. Rozhodli jsme se, že Sněžka je fajn místo, kam bychom mohli dojít. Je to daleko a bude to pro nás odměna, až na ni vylezeme. Zeptal jsem se tak Matouše, on se toho hned chytil a začali jsme plánovat,“ řekl k počátku nápadu Jan.

Cesta dlouhá okolo 400 km jim trvala 14 dní. Během ní se potýkali s různými výkyvy počasí, někdy byla úmorná horka, jindy pršelo a bylo chladno. Vše tak mělo vliv na to, kolik kilometrů denně ušli. Ale cestu zvládli dle svého plánu. „Pocity máme smíšené. Ale bylo to skvělé, jsme pyšní sami na sebe. Vzpomínky budeme mít do konce života,“ neskrýval nadšení Matouš.

„Je to úžasná zkušenost. Vylézt nahoru byl skvělý pocit, rozhlédnout se kolem sebe a vše vidět. Trochu nám to kazilo, že tam byl velký počet lidí, ale s tím jsme počítali. Pocit v hlavě byl skvělý,“ okomentoval Jan.

Přiznali, že poslední dny se na nich již podepisovala únava a samotný výstup na Sněžku byl hodně náročný. „Šli jsme tou nejtěžší trasou asi 18 kilometrů stále do kopce. To bylo vážně hrozné, ale vhled byl obrovskou odměnou,“ uvedl Jan.

Náročnější výstup byl pro Matouše, kterému se dělaly během cesty na nohách puchýře. „Nejvíce se ozývaly poslední den, takže se dá říci, že jsem na Sněžku spíše pajdal, ale musel jsem se překonat,“ svěřil se pionýr.

Doma se za svou náročnou misi dočkali s ovacemi. „Všichni na nás byli hrdí, pyšní, vychvalovali nás. Hlavně naše maminky. Takže jsme cestu hned oslavili, když jsme se vrátili do Kdyně,“ sdělil Matouš.

A i když byla cesta náročná, už během ní spřádali další plány. „Celou cestu jsme přemýšleli a asi nejvíce, u čeho jsme se drželi, tak dojít z Chorvatska do Kdyně. To by samozřejmě trvalo mnohem déle, takže zatím to jsou jen plány do budoucna. Teď budeme odpočívat a užívat si prázdniny, budeme mít určitě delší pauzu,“ řekl Jan s tím, že plánují z celé cesty sestříhat video a rodinám a přátelům pak udělat promítání s komentářem.