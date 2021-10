I tak ale příznivci legendární značky o zábavu nepřijdou. Přinese jim ji netradiční oslava v podobě městské vědomostní hry Po Plzni za plzní, při které navíc mohou vyhrát i pivo na rok zdarma.

Od 1. do 31. října bude po městě a v partnerských podnicích rozestavěno celkem 42 prosvětlených reklamních panelů s otázkami spojenými se značkou Pilsner Urquell, na které budou účastníci hry odpovídat pomocí QR kódů. „Chceme účastníky hry motivovat k tomu, aby se o našem pivu dozvěděli co nejvíce a proto chceme, aby odpověděli na co nejvíce otázek. Na vítěze čeká lákavá odměna v podobě poukazu na pivo na rok zdarma,“ řekl Jan Toloch, brand manažer Pilsner Urquell.

Za každou správnou odpověď získají soutěžící nárok na ¼ piva zdarma v zapojených podnicích. K zisku celého půl litru je tedy nutné zodpovědět čtyři otázky, denně je přitom možné získat maximálně dvě piva. Celkově rozdá Pilsner Urquell 10 000 piv zdarma.

„Cílem této hry není navýšení spotřeby piva, ale snaha pobavit jak obyvatele Plzně, tak její návštěvníky a seznámit je s některými fakty, které o pivu, jež šíří slávu města i české kultury po celém světě, možná netuší. Věříme, že tím přispějeme k ještě větší hrdosti občanů na své město i na plzeňský ležák,“ vysvětlil Jan Toloch.

Do finálového slosování o pivo na celý rok budou zařazeni soutěžící, kteří správně odpoví na všechny otázky. Vítěz obdrží poukaz na 730 plechovek Prazdroje, množství je vypočítané podle doporučené spotřeby piva, která je dvě piva na osobu a den. Losovat se bude i druhá a třetí cena, jejich vítězové získají poukaz na party pro sebe a 14 přátel na Šalandě ve sklepích Plzeňského Prazdroje s neomezenou tříhodinovou spotřebou piva Pilsner Urquell.

Mapa všech dostupných panelů s otázkami, přehled zapojených podniků a další informace najdou zájemci na webu www.poplznizaplzni.cz. Tam také Plzeňský Prazdroj hned 1. listopadu zveřejní jména vítězů.