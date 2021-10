V současnosti u městské policie pracuje pouze dvanáct lidí, přičemž kompletní tým původně tvořilo sedmnáct osob.

Kvůli úbytku zaměstnanců jsou zrušené noční hlídky od pondělí do pátku. O víkendu, svátcích nebo při kulturních akcích se nic nemění. Velitel městské policie Petr Kubal nedávno Deníku sdělil, že nutně potřebují alespoň dvě posily. O tuto profesi podle něj není příliš zájem.

Starosta Domažlic Zdeněk Novák nejdříve předpokládal, že situace potrvá jen několik měsíců. Teď upřesnil, že se ji snad podaří stabilizovat do poloviny příštího roku. „Je to náročná a nedoceněná profese, protože bychom rádi navýšili pohyblivé složky platu a schválili náborový příspěvek. Počítáme s financemi v rozpočtu na rok 2022, ale ten musíme nejdříve prodiskutovat a pak schválit,“ konstatoval. Dosud se nikdo nový ke strážníkům nepřihlásil. „Každý musí absolvovat tříměsíční kurz, takže pokud by někdo nastoupil už v listopadu, plnohodnotně začne sloužit stejně až od února,“ uzavřel.