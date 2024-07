„Patří všem jedno velké díky. Nejen to naše, ale především těch, kteří budou mít o něco hezčí dny. Každý rok necháváme část zůstatků ve městě Holýšov a jsme rádi, že radnice tyto prostředky trvale vkládá především na aktivity pro nejmenší. Letos se bude za zůstatky dovybavovat areál v Holýšově „na tankodromu” o stolní tenis a 20 m dlouhou lanovou dráhu," uvedl pořadatel Pekelného ostrova Jan Halík.

Zkrátka nepřijdou ani děti v nedalekém Staňkově. Tam by v mateřské školce rádi rozšířili vodní radovánky. „Na ty jsme se společně složili ze zůstatků vybraných již před dvěma lety. Do Staňkova půjdou také peníze do místní základní školy. I tam by rádi stolní tenis pro žáky a současně bude třeba kvůli tomu trochu upravit školní dvůr," sdělil Halík.

Poslední část půjde tradičně tam, kam poradili sami návštěvníci. Svůj „tip” mohli napsat v rámci hodnotícího dotazníku po festivalu. Nejčastěji bylo uvedeno slovo „charita“. „Proto velmi rádi pošleme poslední část prostředků ze zůstatků na účet Diecézní charity Plzeň, která plní svoji nezastupitelnou funkci, a které rádi pravidelně přispíváme. Prý by potřebovali nové vybavení do jejich jídelny v Domově svatého Vavřince v Meclově. Posláním Domova sv. Vavřince je dlouhodobé poskytování pobytové služby lidem s psychickým handicapem, pomoci jim obnovit nebo získat sociální schopnosti a dovednosti, které v důsledku nemoci ztratili a připravit je k začlenění do běžné společnosti," uzavřel Halík.