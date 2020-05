Pekelné brány u Holýšova zůstanou letos definitivně zavřené. Největší rockový festival pod širým nebem na západě Čech, Pekelný ostrov, se přesouvá na příští rok.

Pekelný ostrov 2019. | Foto: Deník / Eva Kočková

Ještě tři měsíce před zahájením festivalu měl však jeden ze zakladatelů a současně spolumajitel festivalu Pekelný ostrov a Chodrockfeest Jan Halík naději, že by festival přece jen proběhl, pokud bude situace jeho uskutečnění přát. „Byl to i náš závazek vůči našim návštěvníkům. Plánování festivalu neustále běželo, a i když jsme omezili určité marketingové aktivity, provoz v naší festivalové agentuře se nezastavil. Snažili jsme se prostřednictvím festivalové asociace FESTAS, která sdružuje největší festivaly v ČR a jejíž jsme členy, komunikovat s Ministerstvem kultury ČR. Jedním z našich společných požadavků bylo, aby nám bylo v nějakém rozumném předstihu sděleno, zda můžeme akce uskutečnit, anebo ne. Mít jasno, zda můžeme udělat festival, nám stačilo teoreticky až v první polovině června,“ uvedl Halík s tím, že byli ochotni čekat až do tohoto termínu.