Pekelný ostrov opět po roce rozjede 4. až 6. července svoji show a návštěvníci, kterých tam každoročně míří tisíce, se mají rozhodně na co těšit. Pekelný program se rozjede už ve čtvrtek tradičním warm-up večírkem, hodně nabito je pak v pátek i v sobotu, kdy to bude doslova vřít na dvou pódiích.

Stejně jako každý rok Pekelný ostrov začne již ve čtvrtek warm-up večírkem, kde se letos představí čtyři kapely - dvě české a dvě německé. Těšit se tak můžete v čase 15.30 – 16.30 na Kate in the Callbox, 17.00 – 18.00 Pantsdown, 18.45 – 20.15 Metallica Czech Tribute Band a první den uzavře 21.00 – 22.30 Kabát revival WEST. „Doporučujeme přijet již ve čtvrtek na warm-up večírek před areálem. Ten je zdarma. Návštěvníci se mohou rovnou nechat opáskovat, nabít si kredit a vybrat si lepší místo v kempu,“ doporučil pořadatel festivalu Jan Halík, který informoval i o tom, že vstupenky jsou ještě v prodeji, ale může dojít k vyprodání, takže kdo se chystá do Holýšova, neměl by váhat s nákupem.

Pravá pekelná show se rozjede v pátek a tak přináší pořadatel ještě několik informací pro ty, kteří na ni zamíří. „Těm, co budou přijíždět v pátek autem, doporučujeme přijet v časovém předstihu, při příjezdu hrozí kolony a čekání. Ještě stále je v prodeji kromě vstupného na festival i Premium kemp, který je oplocený, s vlastní recepcí a úschovnou, zdarma sprchy a keramické WC. Naopak je již vyprodána CHILL VILLAGE - předem postavené stany s vlastní postelí a vybavením,“ sdělil Halík.

Pro návštěvníky je nachystán nabitý program, kde si každý přijde na své. V pátek program odstartuje v 15 hodin kapela Septic People, po nich už se na dvou pódiích vystřídají kapely Brutus (16 – 17.10 h), Walda Gang (17 – 18 h), Trautenberk (18.10 – 19.10 h), De Bill Heads (19.15 – 20.15 h), nejočekávanější Guano Apes pódium ovládnou od 20.40 hodin. Po nich již řádně rozjeté publikum ještě více rozbouří Divokej Bill (22 – 23.10 h), Traktor (23.20 – 00.20) a na závěr páteční jízdu uzavřou Panoptiko (00.30 – 1.30 h).

V sobotu se o rozjezd postarají Interloud (12.30 – 13.20 h), pak přijde na řadu Totální nasazení (13.20 – 14.20 h), a to to již v kotli začne pořádně vřít a o to se postarají i další kapely, kterými budou Horkýže Slíže (14.20 – 15.20 h), Alkehol (15.20 – 16.20 h), Doga (16.25 – 17.25 h), Vypsaná fixa (17.30 – 18.30 h), Dymytry (18.35 – 19.35 h), Tři sestry (19.40 – 20.40 h), Rybičky 48 (20.45 – 21.45 h), Škwor (21.50 – 22.50 h), Harlej (22.55 – 23.55 h) a vše uzavře Komunál (00.00 – 1.00 h).

Na festivalu bude opět fungovat systém bezhotovostních plateb. Nabíjet lze kartou i hotově. „Zůstatky je poté možné ve lhůtě 14 dnů nechat vrátit na účet návštěvníka. I v letošním roce plánuje festival podpořit několik dobročinných projektů z nevrácených zůstatků - například výstavbu lanové dráhy a stolního tenisu v Holýšově v areálu tankodromu. Pokud se tedy návštěvník rozhodne ponechat zůstatek na účtu, 100% těchto peněz půjde jako každý rok právě na tyto dobročinné projekty. Sami návštěvníci pak mohou dokonce v rámci hodnocení festivalu hlasovat o tom, kam peníze poslat,“ uzavřel Halík.