Určitě se hodně zprofesionalizovala. Začínali jsme jako kulturní spolek, tehdy to bylo občanské sdružení. Dnes už musíme mít klasické s. r. o. Máme zaměstnance, kancelář, sklad, stále se rozrůstající inventář a k tomu vlastní festivalový areál v Holýšově, kde děláme Pekelný ostrov, ale odehrávají se tam např. i Hollywood US cars. Akce se plánují celý rok a třeba dramaturgie i s více jak ročním předstihem.

Začínali jsme asi v roce 2011 s Chodrockfestem v Domažlicích. Nápad vznikl relativně náhodou při studiích na vysoké škole a takovém tom studentském popíjení. Všichni jsme v Domažlicích „o Chodských“ něco prodávali a snažili se na tom něco vydělat. No a dělat festival, to byla oproti těm našim pivním stánkům taková vyšší liga. Tehdy nám jako mladé generaci přišlo, že i když jsou Chodské slavnosti svojí velikostí to největší co tu je, něco tomu chybí. A to něco, to byl Chodrockfest. Odvahy jsme tehdy měli dost, a i když tomu vlastně moc lidí nevěřilo, tak se to podařilo.

Určitě to je hodně o plánování, setkávání se s lidmi a pak spousta věcí z různých oblastí – od marketingu až po logistiku, lidské zdroje, a nebo krizový management. Mě osobně asi nejvíce bavíc právě ta kreativita a hlavně to, že když se to podaří, tak ten výsledný produkt dokáže nadchnout tisíce lidí.

Je náročné sem dostat zahraniční kapely a mít tak tzv. tahák?

Jednoduché to není, ale paradoxně ono to není jednoduché ani s těmi tuzemskými. Interpretů, co dokáží oslovit širší publikum, není zas tak mnoho. Míra požadavků i výše honorářů u všech kapel každoročně prudce stoupá. Dříve kapely přijely v jedné dodávce. Dnes si vozí celé produkční týmy, aranžmá, pyrotechniku. Někdy jsou to i tuny techniky. Musíte řešit ubytování, letenky, dopravy. Samozřejmě každá kapela, včetně těch zahraničních, se kromě toho rozhoduje, zda je zrovna váš festival pro ni ten zajímavý. Bez historie to jde tedy špatně.

Někteří pořadatelé si stěžují, že zájem o koncerty a festivaly upadá, jak to vidíte vy?

Určitě už nestačí to, co stačilo dřív. Prostě postavit pódium, pár toiek, nějaký ten stan s výčepem a k tomu klobása a langoš. Publikum je každoročně náročnější a evidentně si lidé více vybírají kam půjdou. Do toho se mezi festivaly hodně řeší nastupující generace a vlastně budoucnost tohohle typu zábavy. V loňském roce skutečně několik festivalů skončilo. Otázka ale je, zda ten úpadek není spíš o tom, že prostě festivalů bylo až přespříliš. Snažíme se, aby pokud lidé škrtnou nějaký ten festival ze seznamu, tak aby to nebyly ty naše. Zda se to daří, ukáže budoucnost.

Dá se říci, že se snažíte posouvat laťku rok od roku výše, co se týče služeb?

O to se snažíme. Zejména u Pekelného ostrova, kde provozujeme vlastní festivalový areál. Během posledních let jsme rozjeli možnost využití splachovacích záchodů, VIP kemp s non-stop recepcí a s možností služeb hotelového typu včetně již postavených stanů. V loňském roce jsme nově zavedli karavan kemp. Nyní budujeme centrální kanalizaci, abychom mohli v budoucnu nabídnout ještě více klasických splachovacích záchodů. Celoročně vylepšujeme i areál. Sázíme nové stromy, budujeme cesty. Stále více času věnujeme výrobě a nabídce festivalového merchandise (reklamní předměty, textil). Už to není jen o tričkách, ale prodáváme vše od kalhotek až po obouvák na boty, lehátka nebo třeba dětské oblečení. Snažíme se, aby to bylo opravdu vymazlené. Prostě naše festivaly jsou už značka a my jsme zato nesmírně rádi.

Čím se liší organizace Pekelného ostrova a Chodrockfestu?

Základ je stejný, ale samozřejmě Pekelný ostrov je vzhledem ke svojí velikosti mnohem náročnější a v rámci časového fondu zabere podstatně více času.

Na co se mohou návštěvníci festivalů těšit? Budou nějaké novinky?

Letos budou po několika letech některé nové prodejní zóny od našich produktových partnerů, takže v areálu bude určitě spousta míst kam zajít. Opět jsme museli navýšit kapacitu karavan kempu a vypadá to, že brzy se vyprodá i VIP kemp. Za mě je letos na Pekelném ostrově opravdu nabitý hudební program a osobně se samozřejmě těším i na zahraničního hosta – Guano Apes. Co zůstává, jsou bezhotovostní platby, i tam ale čeká návštěvníky řada příjemných inovací.