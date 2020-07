Téměř vždy jste se objevovali na Pekelném ostrově i Chodrockfestu – co říkáte na alternativu, se kterou Pekelný ostrov letos přišel?

Pořadatelé i kapely hledali možnosti jak se s danou situací vypořádat a je super, že celá letní sezóna nepadla tak, jak to v určitý momenty vypadalo. Tohle léto bude trochu nezvyklé, ale není to zase tak dlouho, kdy v Čechách nebylo tolik festivalů a hráli jsme přes léto normální venkovní koncerty. Bude to zase něco jiného a protože Pekelňák je pro nás vždycky super akce, tak jsem rád, že se na to místo podíváme. Myslím, že to bude prima večírek!

Koneckonců jste první, kdo bude Pekelné léto zahajovat. Bohužel si fanoušci ani vy nemůžete užít festivalovou atmosféru, nicméně - co na prázdninový koncert v Holýšově chystáte? Na co se můžou návštěvníci těšit?

Oproti tomu, když bychom hráli na festivalu, tak budeme samozřejmě hrát delší koncertní set. Jinak dlouhodobě razíme to, že v playlistu by měly být především věci, které mají naši fandové rádi, takže uslyší to, co si myslíme, že by rádi slyšeli. Zazní i nějaké věci z posledního alba ‚Smutku dávám sbohem‘. S Harlejem na koncertech sázíme na upřímnost vůči našim posluchačům, nepoužíváme samply a dotáčky a nestavíme náš koncert na žádných obrovských efektech. To co lidi slyší je to, co v ten moment my vytváříme na pódiu. Jde o to, aby se to celé, myslím tím kapela a fanoušci, propojilo a žilo jako jeden organismus. Pak to prostě funguje a jede. To je podle mě rock. Pokud koncert nefunguje i v džínách a tričku a klidně jen s jedním světlem, tak je něco špatně (smích).

Jak jste přečkali koronavirovou situaci? Plánovali jste nějaké novinky? Skládali jste? Co vám to přineslo či naopak vzalo?

Myslím, že jsme to přečkali podobně jako každý člověk, kterého se ta situace profesně dotkla. Doba, kdy nebylo jasné, kdy se budeme všeobecně moci vrátit ke své profesi byla hodně nepříjemná. Když budu mluvit za nás, tak každý muzikant to hraní miluje a je těžké se ho nuceně vzdát. My jsme navíc s Harlejem rozjeli hodně dlouhou plánovanou tour k oslavě 25 let a najednou všechno padlo, nebylo to nic příjemného. My jsme z různých koutů republiky, takže se v rámci karantény pro jistotu život kapely zastavil. Když budu mluvit za sebe, tak mi ta situace nic nepřinesla a vzala mi to, co mě nejvíc baví, a to jsou koncerty a kontakt s našimi fanoušky. To byl i důvod, proč mě pro Harlej nenapadaly žádné nové písničky. Nebylo na to správné pohodové rozpoložení. Naštěstí se ale snad už všechno blíží konci a rozeběhne se zpátky normální svět.

Psali Vám i fanoušci? Jako podpora?

Kdo chtěl, byl s námi přes sociální sítě v kontaktu, ale myslím, že většina lidí řešila svoje vlastní starosti. Mám tátu, kterému je přes 80 let a měl jsem o něj samozřejmě strach. To byl ten pocit, který mě nejvíce trápil a myslím, že v podobný situaci bylo hodně lidí i hodně našich fandů. Všechno se dá zvládnout pokud je člověk zdravý a naživu.

A co první koncert této sezóny, určitě jste se těšili?

Myslím, že těšili není dost silné a výstižné slovo (smích). Nemohli jsme se toho prvního koncertu dočkat. Dlouho se mi nestalo, abych měl z koncertu tu vnitřní euforii ještě v půlce týdně. Miluji hraní a strašlivě mi chybělo.

Navážete po létě na turné podle plánu? Kam jste vlastně přesunuli zrušené koncerty?

Turné bude pokračovat od 17.9. kdy navážeme v Českých Budějovicích. Termíny jsou:

17.9. České Budějovice, 27.9. Brno, 28.9. Plzeň, 2.10. Ostrava, 3.10. Jihlava, 27.10. Zlín, 29.10. Praha. Podrobnosti jsou na webu nebo na facebooku. Předprodej stále běží a zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.