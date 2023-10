Joye

JoyeZdroj: Deník/Monika Šavlová

Sibiřský husky je asi čtyři roky starý a přišel do útulku v lednu 2023 společně s Bellou. Také on zažil zklamání a smutek, když mu zemřel majitel, a postupně se mu hojí rány na duši. Je to přátelský kluk, pohodář, pozorný a hodně vnímavý. Miluje Bellu a moc by si přál, aby se našla rodina, která by si domů vzala nejen jeho, ale i ji. Odměnili by se společně vděčností a nejlépe na zahrádce u domku by se stali nejlepšími kamarády a parťáky nového páníčka či paničky. Také Joye má svoje návyky a jako trochu tvrdohlavý husky potřebuje pevný řád a páníčka, který pro něj bude přirozenou autoritou a kterého se naučí poslouchat a respektovat. Rozhodně by si zasloužil plnohodnotný život s dlouhými procházkami, ale také hezkým pelíškem někde v boudě. Více zvířat už by raději v domácnosti být nemělo.