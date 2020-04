Ten se rozhodl zapojit do tisku ochranných štítů na 3D tiskárnách. Jak taková výroba vypadá a kam přesně štíty putovaly, prozradil v rozhovoru.

Pustil jste se do výroby štítů sám nebo vznikla nějaká dobrovolnická skupina? Kde vlastně vznikl impuls k této dobrovolné pomoci?

Na internetu jsem zachytil nápad na tisk zakladače šikmých proužků na tkalouny pro ručně šité roušky. Pár jsem jich vyrobil a kupodivu o ně byl velký zájem. Týden jsem tiskl jen tyto zakladače a dostával zprávy o tom, jak jim ulehčují práci. Když už bylo zakladačů dostatek, přemýšlel jsem, jak bych mohl dále pomoci. V tom se objevil Josef Průša (český výrobce 3D tiskáren) s tiskem ochranných štítů. Následně začalo vznikat mnoho aktivit po celé České republice, stačilo se jen nechat inspirovat.

Komu jste štíty distribuovali?

První "prototypy" ochranných štítů dostali hasiči ve Staňkově. Ti je použili např. při dezinfikování města. Další štíty jsou například na zdravotním středisku v Holýšově, v domově pro seniory v Černovicích, v různých prodejnách a výrobních halách. Štíty jsme věnovali i dopravním policistům a domažlickým hasičům.

Víte, kolik se jich vyrobilo?

Tak to už bohužel přesně nevím, po první stovce jsem přestal čárkovat. Ale co vím zcela jistě, že se tiskárna během tří týdnů nezastavila.

Jak taková výroba pomocí 3D tiskárny vypadá?

Po internetu začalo kolovat velké množství zdrojových souborů. Zhruba po dvoudenním hledání a zkoušení jsem našel takový, který mně nejvíce vyhovoval. Tiskl jsem vždy dva ochranné štíty současně a každý tisk trval zhruba tři hodiny. Následně jsem vyrobil plexi z laminovací fólie, opatřil štít gumou (která je v současné době také vzácným zbožím) a štít byl připraven k expedici.

Jaký se k tomu potřebuje materiál? Je problém s jeho sehnáním? Někde jsem již zaznamenala, že je takového materiálu nedostatek.

Jak už jsem zmínil, největší problém je pro mě guma, která slouží k uchycení štítu. K tisku držáků byl doporučený filament s označením PET(G) a s jeho sehnáním jsem problém neměl.

Pokračujete v pomoci v podobě vyrobených štítů i nadále? Jsou stále místa, kde je takových pomůcek třeba a mají jich nedostatek?

Myslím, že už je to v současné době vcelku v pohodě, alespoň co mám zprávy. Tisklo opravdu hodně lidí a štíty přibývaly po stovkách kusů. Ale pokud by ještě někde chyběly, určitě je možné ještě tisknout.