Nedávno se stal tatínkem, a nyní už opět sbírá zlaté kovy. Úspěšný v mnoha směrech je profesionální hasič HZS Plzeňského kraje Pavel Kouřík z obce Díly na Domažlicku, který se zúčastnil závodů na Slovensku, jež se svým parťákem Michalem Brousilem z jihu Čech vyhrál. A bylo to vítězství hodně vydřené.

Pavel Kouřík a Michal Brousil na závodech v Bratislavě. | Foto: se svolením Pavla Kouříka

Vyrazil na Memoriál Schody, což je závod věnovaný jako památka všem slovenským hasičům, kteří v rámci výkonu služby přišli o život.

Jde o závod dvojic v kompletním ustrojení, včetně aktivního dýchacího přístroje. Letos na závodníky čekala budova MyHive v Bratislavě s osmnácti patry, kterou museli co nejrychleji vyběhnout. „Mně a Michalovi Brousilovi z HZS Jihočeského kraje, kteří jsme reprezentovali Českou republiku, se podařilo vyhrát s časem 1:48:83. Závod je náročný v tom, že jsme oblečeni tak, jako by na vrchu té budovy opravdu hořelo. To znamená těžký kabát, kalhoty, helma, těžké boty a na zádech dýchací přístroj, ze kterého dýcháme vzduch. V tom všem musíme co nejrychleji zdolat 18 pater. Jsme moc rádi, že se tohoto závodu můžeme zúčastnit, jelikož u nás žádný podobný závod není, což je tak trochu škoda,“ řekl k závodu a jeho náročnosti Kouřík.

Není pochyb o tom, že nešlo o nic jednoduchého. Výstroj a dýchací přístroj vážily přibližně 20 kg, mnozí si proto během výstupu po 354 schodech jistě sáhli na dno svých sil.

Na Slovensku šlo již o 24. ročník těchto závodů.