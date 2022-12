Jste velmi úspěšným hasičem, jak dlouho se hasičině věnujete? Co vás k ní přivedlo?

Hasičině se věnuji od svých osmnácti let, kdy jsem začal působit ve výjezdové jednotce dobrovolných hasičů. Přivedl mě k ní fakt, že tady na vesnici jsou hasiči centrem dění.

Vzpomínáte si ještě na váš první větší úspěch?

Určitě vzpomínám, bylo to hned na prvních závodech, které jsem šel jen tak zkusit. Bylo to v roce 2013 v Tachově a skončil jsem druhý. V roce 2014 jsem už coby profesionální hasič začal běhat České poháry, kde jsem si nevedl špatně. První větší úspěch pak přišel v roce 2015, kdy jsem poprvé nakoukl na stupně vítězů mezi českou elitu.

Co vás vedlo k tomu, že jste začal na sobě tak makat, že se účastníte hasičských soutěží v náročnějších v disciplínách TFA?

To je jednoduché, jelikož mi to celkem šlo a hlavně mě to bavilo, tak touha něco dokázat byla veliká. To byla asi ta zásadní motivace. Navíc tenhle sport uplatním i během výkonu služby, kdy se dobrá fyzička vždy hodí.

Otužilci si po koledě zaplavali v Úhlavě, podívejte se

Kde všude už jste například soutěžil?

Během své šestileté kariéry, kdy se tomuto sportu věnuji na té nejvyšší úrovni, jsem se podíval do několika států. Z těch vzdálenějších například do USA, kde se mi podařil první velký úspěch na mezinárodní scéně a odvezl jsem si titul mistra světa. Dále jsem se podíval do Jižní Koreji, Číny, Portugalska, Nizozemí, Itálie, Polska, Slovenska a Německa. V těchto zemích se konalo buď mistrovství světa nebo Evropy, ze všech těchto zemí se mi podařilo přivézt vždy alespoň jednu medaili, což považuji za úspěch.

Měl jste úspěšný i letošní rok, že? Co vše jste vyhrál?

Ano, tenhle rok považuji za celkem úspěšný. Podařilo se mi vyhrát odložené mistrovství světa v Lisabonu a pak i to letošní v Rotterdamu, kde jsme vyhráli i jako tým. Celkově jsem vyhrál i Český pohár.

Který úspěch pro vás osobně nejvíce znamená?

První titul mistra světa z Los Angeles. Byla to první moje velká zahraniční soutěž, nevěděl jsem co očekávat, jak se správně připravit a i po finanční stránce to bylo složitější. Tedy sehnat dostatek financí na přípravu i samotné závody. Proto tenhle úspěch pro mne znamená nejvíce.

Máte nějaký sen, kam to dotáhnout?

Chtěl bych ještě vyhrát domácí mistrovství, které se koná každé dva roky a příležitostí tak není mnoho. Uvidíme, jestli se mi to povede příští rok na podzim v Olomouci.

Mohl jste si dovolit užít si Vánoce naplno? Včetně salátu, cukroví a podobných pochutin?

Rybu a salát ano, na cukroví si moc nepotrpím, tak si myslím, že to nějak mojí životosprávu zásadně neovlivnilo. Navíc momentálně léčím zlomeninu zápěstí a mám posunutou celou přípravu na novou sezonu, tak to s tou disciplínou není teď tak žhavé (smích).

Co byste popřál našim čtenářům?

Popřál bych jim zdraví, spokojenost v novém roce a sportovcům hodně úspěchů a žádná zranění.