Mladý nadějný zpěvák a rodák z Domažlic Patrik Hradecký vystoupil na prestižním festivalu Pražské jaro v Kostele svatého Šimona a Judy v Praze.

Patrik Hradecký na festivalu Pražské jaro 2020. | Foto: archiv Hynka Hradeckého

Festival Pražské jaro zařadil koncert stipendistů do svého programu v pátek 15. května, kdy mladí zpěváci rozdávali radost a pozitivní energii v přímém přenosu z kostela. Na jedinečném koncertu talentovaní pěvci, klavíristé a houslisté ze skupiny Kateřiny Kněžíkové, Jana Fišera a Ivo Kahánka vystoupili v programu sestaveném společně s mentory. Patrik zazpíval za doprovodu klavíristky Ladislavy Vondráčkové skladbu od P. I. Čajkovského: Na plese op. 38, č. 3 Evžen Oněgin op. 24. „Bylo to úžasné, moc jsem si to užíval. Po takové době zpívat opět před publikem, navíc v nádherném prostředí kostela, kde se zvuk krásně nese, bylo opravdu velkým zážitkem. Škoda, že je epidemie Covid, protože jinak by takových vystoupení bylo daleko více, včetně vystoupení v Chrámu sv. Víta v Praze. Ale nevadí, nepostihlo to jenom mě, ale i další zpěváky a tak si budu jen přát, abych si tam mohl zazpívat v lepších časech,“ říká Patrik. Celým programem provázel a moderoval známý herec Ondřej Havelka.