Historické fotografie mnohdy vyvolávají spoustu otazníků. Někdy je otázek více než odpovědí.

Neznámý na historické fotografii. Pozná jej někdo? | Foto: Archiv M. Hrabíkové

Podobné to je s fotografií Michaly Hrabíkové, která do redakce přinesla jednu fotografii z rodinného archivu. Otázkou je, kdo je na fotografii? Snímek by měl pocházet zhruba ze 70. let minulého století a čistě teoreticky na ni může být příbuzný rodiny. V případě, že někdo ze čtenářů pozná, o koho jde, nechť se obrátí na paní Hrabíkovou na čísle: 720 570 197.