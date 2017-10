Pasečničtí ochotníci zvou publikum za Oldřichem a Boženami

Pasečnice – Ochotnický spolek Pasečnice sobě připravil na sobotu premiéru zbrusu nové hry.

Mravenci v kalhotách aneb Cestování necestování je jednou z úspěšných předchozích her pasečnických ochotníků.Foto: Archiv souboru

„Ve své 15. sezoně uvádíme autorskou veselohru o prologu a třech jednáních Oldřich a Boženy aneb co v historii bylo i nebylo,“ uvádí Jiří Kotlan, autor i režisér premiérového kusu.

„V roce 2002 jsme především díky Martě Skarlandtové začínali poznávat taje herectví a představili se první hrou Vodní družstvo. Pak následovalo dalších šest velmi úspěšných veseloher a od roku 2013 divákům nabízíme vlastní autorský repertoár s nádechem divadla Járy da Cimrmana, kterému jsme nalezli chodského dvojníka Pí-džeje, jakéhosi všeuměla a vynálezce pasečnického Honzu (Johna),“ zmiňuje Jiří Kotlan.

Po celou dobu je patronem ochotníků SDH Pasečnice a v posledních letech i spolek pasečnických cepistů.

K půlkulatému jubileu pasečničtí ochotníci připravil hru Oldřich a Boženy. „Využíváme historických skutečností z období počátků vlády Přemyslovců v českých zemích, které jsme si ovšem náležitě upravili a pokusili se je udělat trochu veselejší, nežli byl tehdejší krutý boj o vládu v Čechách a na Moravě,“ dává nahlédnout do příprav autor hry.

„Po úvodním prologu, v němž vám herci trochu připomenou tuto historii, budete sledovat v dalších třech jednáních obavy českého knížete Boleslava II. o to, zda přemyslovský rod nevymře po meči i to, jak to Oldřich s Boženou nakonec zvládli. Těch Božen k tomu ale muselo být víc. Děj se odehrává na dvoře knížete Boleslava II. řečeného Pobožného na konci 1. tisíciletí a ve druhém jednání v české krajině. Hru místy ovšem kombinujeme s prostřihy do naší současnosti, takže jako rekvizity se objeví i počítač nebo mobil. A pokusíme se i kritizovat některé věci současného vládnutí. Atmosféru vystihuje závěrečný povzdech knížete Boleslava ´Jestlipak to ty naše dějiny přežijí?´ i optimistická reakce Boženy ´Ale určitě to přežijí! Ty už přežily a ještě budou muset přežít jiné nesmysly.´,“uzavírá pan Kotlan.

Premiéra se koná v sobotu 28. října od 19 hodin v sále pasečnické hospody U Vovčáků. Vzhledem ke značnému zájmu diváků je naplánována repríza na pátek 10. listopadu. Vstupenky a místa je možné si rezervovat na telefonu 606 608 171 (nejlépe formou SMS).