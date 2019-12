Ke konci listopadu toto malé půljubileum oslavili na společném setkání právě ve Waldthurnu.

Za léta partnerství podnikla města řadu společných akcí jak společenského, tak i sportovního rázu. Mezi tradiční akce patří například společný výlet občanů Hostouně a Waldthurnu do Mnichova. Uskutečnil se i letos 4. listopadu. Společných cest ale byla celá řada – do předvánočního Berlína, do Plzně a další. Spolupracuje a druží se i mládež. Důkazem toho je například fotbalové utkání mateřských škol z obou měst. Na všechny společné akce se vždy vzpomene i při různých oslavách.