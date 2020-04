Bavorští sousedé mají za sebou volby nových starostů. Někde se volilo už před dvěma týdny, ve Waldmünchenu, Chamu a Rötzu se konalo ještě druhé kolo.

Důvodem bylo nedosažení nadpoloviční většiny hlasů ani u jednoho z volených kandidátů. Markus Ackermann jakožto dosavadní starosta Waldmünchenu tak obstál i ve druhém volebním kole a starostou města zůstává i v dalším volebním období. Zvítězil s 51,4 procenta hlasů oproti kandidátovi Wolfgangu Kuringerovi. Město Waldmünchen a jeho starosta Ackermann se účastní přeshraniční spolupráce s Domažlickem. Velmi se angažují například ve spolku Akční spolek Čerchov plus. Ten má mimo jiné na starosti proznačení běžkařských tras v oblasti Gibacht – Čerchov. Dále se spolek zasazuje o opravu a obnovu hradní zříceniny Starý Herštejn a další. V Chamu, který má na české straně za partnera město Klatovy, zvítězil Martin Stoiber a v Rötzu Stefan Spindler. Z prvního kola komunálních voleb stojí za zmínku především partnerské město Domažlic Furth im Wald. Stávající starosta Sandro Bauer si vedl dobře a rovněž zůstává na svém postu. Voliči jej poslali do dalšího volebního období hned v prvním kole, a to s 58,2 procenta hlasů.