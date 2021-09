Za nápadem stojí Marie Avramová, která s kamarádkami pravidelně chodila do sauny a plavala. Vnitřní bazén kvůli omezením dámy vyměnily za rybník v Babylonu. Poprvé vyrazily loni na Štědrý den, pak na Silvestra a nakonec se otužovaly dvakrát týdně během celé zimy a ještě i na jaře.

Převážně ženská skupina, jejíž název je volnou inspirací tuzemského filmu Bába z ledu, zahajuje příští týden další sezonu. „Nevadí nám průtrž mračen, vánice ani mráz. Užijeme si koupání za každého počasí. Sejdeme se na prvním společném koupání v neděli třetího října v jednu hodinu odpoledne, a to u rybníka na Mlýnečku v Peci pod Čerchovem. Je to o prvním kroku, najít v sobě odvahu do ledové vody vlézt, ale opravdu to není tak strašné,“ uvedla členka Chodek z ledu a domažlická sportovkyně Dana Herbriková.